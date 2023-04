Afghanistan : comment Khatera Amine a créé une école clandestine pour filles

Sujet du jour. Le récit d'un combat poignant, malgré la peur et les menaces, au cœur de l'Afghanistan des Talibans. Maurine Bajac, journaliste à TF1, et Khatera Amine, militante pour les droits des femmes, qui vit cachée en Afghanistan, sont traquées par les Talibans depuis leur prise de pouvoir il y a 20 mois à Kaboul. Elles publient ensemble Je vous écris de Kaboul... (Albin Michel), un témoignage unique.

Analyse. "Depuis l'arrivée des Talibans, j'ai eu la chance de créer cette école pour les filles, dans une zone rurale. C'est un sentiment extraordinaire. J'ai énormément de filles de tout âge, elles sont très heureuses de recevoir une éducation pour un meilleur avenir", confie Khatera Amine, militante pour les droits des femmes, au micro de Julien Sellier, sur RTL.

"Si les Talibans et autres groupes armés essaient d'arrêter les femmes, elles n'abandonneront pas, elles feront de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, et avoir la liberté de se changer elles-mêmes et leur société. Certaines veulent être élue au gouvernement, d'autres veulent être médecin. Elles ont la capacité d'entretenir de grands rêves pour leur avenir", ajoute la résistante afghane.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info