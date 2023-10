Les combats se sont poursuivis toute la nuit du dimanche au lundi 9 octobre, entre Israël et Gaza.

Deux jours après le lancement de l'offensive du Hamas, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste a pris pour cible samedi 7 octobre, une rave-party dans le désert et a fait au moins 260 morts. Le bilan total dépasse les 1000 morts de part et d'autre. Parmi ces victimes, il y a une française et sept autres sont disparus, a confirmé le ministère des Affaires étrangères.

Parmi ces disparus, il y a Céline, 32 ans, maman d'un enfant de cinq mois et un jeune homme franco-israélien de 26 ans qui n'a pas donné de nouvelles et dont une partie de la famille se trouve à Bordeaux. Ce jeune homme serait, selon les propos du député des Français de l'étranger Habib Meyer, retenu en otage par les hommes du Hamas dans la bande de Gaza.

Pour les autres, il y a encore peu d'éléments à ce stade. La cellule de crise à Paris et l'ambassade de France sur place continuent à recueillir des informations pour savoir où se trouvent ces Français dont une majorité assistait à concert dans le désert.

