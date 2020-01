Les infos 7h - Brexit : les ressortissants européens se préparent

publié le 26/01/2020 à 07:39

Un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Europe s'ouvrira dans cinq jours. Le 31 janvier, les britanniques quitteront l'Union européenne. Dans les faits, le Brexit se traduira par une période de transition et de négociations de onze mois.

Fiscalité, immigration, tourisme... Les changements vont être importants, et surtout pour les citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Ils sont plus de trois millions et Londres a fait savoir qu'ils ont seize mois pour faire leur demande de résident permanent, sinon ils pourraient être expulsés.

Antoine vit à Bristol depuis trois ans, et par principe il n'a pas encore fait sa demande de résident permanent du Royaume-Uni : "Je ne suis pas sur d'être totalement d'accord avec le fait de devoir s'enregistrer comme un immigré, c'est pour cela que je repousse l'échéance", avoue-t-il.

Christian Allard non plus n'a pas fait sa demande de résidence. Député européen pour l'Écosse jusqu'au Brexit et membre du parti nationaliste écossais : "Cela doit être une simple déclaration et non une demande d'application, c'est pour cela que je refuse", explique l'élu qui milite pour que les droits des européens soient inscrits dans une loi.

