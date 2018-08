Les actualités de 7h - Un jardinier américain fait tomber le géant Monsanto

publié le 11/08/2018 à 07:43

C'était le combat du pot de terre contre le pot de fer, et c'est le pot de terre qui l'a emporté. Le géant de l'agrochimie Monsanto a été condamné dans la nuit du 10 au 11 août par un tribunal américain à verser 290 millions de dollars de dommages, pour ne pas avoir donné d'informations sur la dangerosité de son herbicide, le Roundup, également critiqué de l'autre côté de l'Atlantique. C'est Dewayne Johnson, un jardinier américain, qui poursuivait Monsanto car il estimait que les produits du groupe étaient à l'origine de son cancer.



Cette décision pourrait être lourde de conséquences et le jardinier américain espère qu'elle aura un effet boule de neige. C'est effectivement la fin d'un long combat judiciaire pour Dewayne Johnson, qui n'a pu retenir quelques larmes à l'énoncé du verdict. Ce jardinier californien d'une quarantaine d'années en paraît 20 de plus, la faute à un cancer du système lymphatique en phase terminale, contracté en 2014.

Dans le cadre de son travail, il a désherbé pendant deux ans avec du Roundup, l'herbicide phare de Monsanto à base de glyphosate. Aujourd'hui, Dewayne Johnson a des lésions de la peau sur 80 % du corps. "Depuis le début de cette affaire, j'ai reçu beaucoup de soutien. Ça a été très difficile, il a fallu se battre, ça a pris des années", a-t-il déclaré.

Avec ce verdict, la justice américaine reconnait le géant des produits chimiques coupable de négligence. Monsanto aurait dû écrire sur les emballages que ses produits sont dangereux pour la santé, cancérigènes, et qu'il faut se protéger lors de leur utilisation. Le groupe a annoncé son intention de faire appel de cette décision, qui ouvre la voix à une multitude d’indemnisations éventuelles. Rien qu'aux États-Unis, 5.000 personnes ont porté plainte contre l'entreprise et son Roundup.

