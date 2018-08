publié le 10/08/2018 à 09:57

Après mai et juin, le mois de juillet confirme la baisse du nombre de morts sur les routes de France. Selon la Sécurité routière, 324 personnes ont été tuées pendant le mois de juillet 2018, c'est 19 de moins que lors de la même période l'année précédente, en 2017. Cela représente une baisse de 5,5%, a-t-on appris le 10 août 2018.



En mai, le nombre de tués sur les route a chuté de 8,4%, puis de 9,3% en juin. Des chiffres qui viennent donc confirmer une tendance à la baisse concernant la mortalité routière en France, amorcée en 2017, après trois années consécutives de hausse.

L’Association des sociétés françaises d’autoroutes a recensé les causes de ces accidents mortels en 2017. En première position, il y a l'absence de ceinture de sécurité. Ils représentent 26% des accidents mortels en 2017. Alors qu'elle est obligatoire à l'avant depuis 1973 et à l'arrière depuis 1990, 26% des tués en 2017 n'avaient pas leur ceinture. Il s'agit pour la plupart de passagers et non des conducteurs.

Les chiffres sont publiés un peu plus d'un mois après la mise en place, le 1er juillet, de la limitation controversée de la vitesse à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires.