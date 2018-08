publié le 10/08/2018 à 08:13

Fin mai, le gouvernement a renoncé à inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. "Dommage", estime Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, invitée de RTL ce vendredi 10 août. Celle-ci voit là "très certainement" une pression des lobbys. "Il n'y a aucune raison de ne l'avoir pas fait et de venir dire que de toute façon on le fera, tout en refusant de l'inscrire dans la loi'", estime-t-elle.



Selon l'ancienne ministre, Nicolas Hulot, qui gère aujourd'hui le ministère qu'elle occupait sous les gouvernements Juppé, "travaille dans un univers extrêmement hostile". "Le sujet, en dehors de la communication, n'est pas du tout une priorité du gouvernement. Si c'était une priorité, ça se saurait. Je pense qu'il essaye de faire ce qu'il peut, mais malheureusement c'est extrêmement modeste."

La question de la démission de Nicolas Hulot "se pose" selon Corinne Lepage. "Ça le regarde lui. Je pense qu'il pense pouvoir agir de manière efficace et donc il reste, mais la question se pose."