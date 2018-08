publié le 10/08/2018 à 13:37

Le président et le vice-président allemands de l'association de Leverkusen propriétaire du terrain sur lequel se trouvait une colonie inondée à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), ont été placés en garde à vue vendredi 10 août après l'ouverture d'une enquête, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Nîmes. Une enquête confiée à la gendarmerie a été ouverte en flagrant délit pour "blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, travail dissimulé et exploitation d'un camping sans autorisation", a précisé Éric Maurel.



Un septuagénaire allemand est porté disparu depuis jeudi à la suite d'inondations provoquées par de violents orages sur la commune qui ont entraîné l'évacuation de plus d'une centaine de personnes dont les enfants de la colonie de vacances. Cette colonie allemande du Planjole, devenue de fait camping sans autorisation de la préfecture, "était installé en zone inondable", a déclaré le procureur.

"Le maire avait alerté les responsables de l'association, il avait même saisi le tribunal administratif et dans les 48 heures avant le drame, les autorités municipales avaient alerté les responsables de l'association sur le danger à rester là en raison de la montée éventuelle des eaux", a ajouté le procureur.

À écouter également dans ce journal :

- Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a encore baissé en juillet (-5,5%) avec 324 tués, soit 19 de moins que lors du même mois en 2017, a annoncé vendredi 10 août la Sécurité routière.



- Pollution : Dans les capitales européennes, la pollution de l'air est telle qu'y respirer l'air quelques jours équivaut à fumer entre 1 et 4 cigarettes. C'est la conclusion édifiante d'une étude de l’ONG européenne Transport et environnement publiée ce vendredi 10 août et repérée par Le Parisien.



- Justice : le musicien Jean-Michel Jarre a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), après une décision de la justice française le privant de l'héritage de son père, Maurice Jarre, lauréat de trois oscars pour la musique des films Lawrence d'Arabie, Docteur Jivago et La route des Indes.



- Grève à Ryanair : un tribunal des Pays-Bas a autorisé jeudi les pilotes néerlandais de la compagnie irlandaise à bas coût à participer à la grève européenne de vendredi, qui devrait affecter des milliers de passagers en pleine saison estivale.



- Fait divers : un homme âgé de 21 ans, qui s'était évadé mercredi du tribunal correctionnel de Sarreguemines (Moselle) en passant par une fenêtre, a été arrêté jeudi soir dans une forêt, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.