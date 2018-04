En le rachetant, Bayer veut "redorer le blason" de Monsanto

publié le 26/04/2018 à 01:50

À 150 ans, le groupe Bayer s'est développé dans la pharmacie et a découvert l'aspirine en 1897, mais aussi les premiers antibiotiques. "Nous sommes également très présent dans le domaine de l'agriculture. Nous avons, petit à petit, développé des solutions pour protéger les cultures et faire en sorte que les rendements s'améliorent", souligne Frank Garnier, président de Bayer France, qui regroupe plus de 3.000 salariés et 13 sites de production.



Il y a un an et demi, Bayer annonçait qu'il allait racheter Monsanto, l'entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Où en est ce rachat aujourd'hui ? "Nous prévoyons la finalisation de l'acquisition pour la fin du deuxième trimestre 2018. Pourquoi ? Parce que l'agriculture se transforme", explique Frank Garnier. Cette transformation passe par de nouvelles semences, l'utilisation "de substances naturelles qui vont se substituer aux produits phytosanitaires de synthèse, notamment le RoundUp".

Ce qui intéresse Bayer dans cette acquisition, c'est d'"être capable de proposer aux agriculteurs des semences qui vont être très performantes, de plus en plus capables d'être sobres, en eau, moins d'engrais, être capable de se protéger elles-mêmes contre les maladies les insectes et donc utiliser moins de produits phytosanitaires".

Le plus grand défi réside toutefois dans l'image publique qui colle à la peau de Monsanto. Avec cette acquisition, le groupe pharmaceutique entend "redorer le blason" de Monsanto.