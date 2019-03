publié le 15/03/2019 à 17:10

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la France a rapatrié vendredi 15 mars plusieurs enfants de jihadistes qui se trouvaient en Syrie. Selon nos informations, 5 enfants sont arrivés. Parmi eux, trois frères orphelins que les reporters de RTL ont rencontrés il y a 3 semaines dans le camp d'Al-Hol. Ces trois orphelins sont les petits-enfants de Lydie Maninchedda et sont âgés de 1, 3 et 5 ans.



Ahmad a 3 ans, mais il en paraît beaucoup moins. En Syrie, il a été recueilli à son arrivée au camp par Soulémane, une femme sud-africaine. Elle le décrit comme un enfant "très calme, tellement mignon". Mais pour elle il était "urgent qu'il parte".

Elle raconte : "Une nuit il y a eu une explosion dans le camp, il a tout de suite paniqué. Il a cru que c'était un bombardement. Il a besoin de sécurité. Ici il y a des explosions, des tentes qui brûlent". Le petit garçon a besoin de soins médicaux car il a un problème à la jambe et souffre de diarrhées. Son petit frère, Mohamed, a de multiples cicatrices au visage. Il a été blessé dans le bombardement qui a sûrement tué sa mère.



Le père des enfants, un Allemand, a été arrêté en Syrie. Ce sont ses deux autres femmes qui veillent sur l'aîné, lui aussi dans le camp. Kadija, une Allemande, veille aussi sur les enfants. Elle explique qu'elle voudrait que "ces enfants retrouvent leurs grands-parents et rentrent en France. Ils sont aussi tout ce qu'il reste de leur mère".

Ces mères de substitution s'en sont occupés du mieux qu'elles pouvaient mais les conditions de vie étaient rudimentaires. Les tentes étaient installées au milieu des pierres et des ordures. Le soir, il fallait encore affronter le froid et la pluie. Actuellement, 33.000 femmes et enfants sont détenus au camp d'Al-Hol. Soit trois fois plus qu'il y a 2 mois.