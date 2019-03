publié le 13/03/2019 à 07:18

L'accord du Brexit vient d'être rejeté une nouvelle fois par les députés britanniques. Les déboires s'enchaînent pour Theresa May qui, également lâchée par ses cordes vocales, avait perdu sa voix juste avant le vote. La prochaine étape de ce chemin laborieux, un projet "no deal" de sortie sans accord qui sera soumis au Parlement aujourd'hui.



L'Union Européenne se dit prête à reporter le Brexit au-delà du 29 mars. Dans la famille Anton, où Marie Billon a suivi le vote à la télévision pour RTL, les avis divergent. Le père, d'origine marocaine, élevé en France et désormais britannique, est partisan du Brexit et préférerait un "no deal", tandis que le fils anti-Brexit voit dans cet énième rejet, l'espoir qu'un nouveau référendum puisse avoir lieu.

Pro-UE, le jeune homme de vingt ans souhaite même devenir fonctionnaire européen. La mère, quant à elle, a voté en faveur du Brexit en 2016, mais elle a depuis changé d'avis : "Je suis contente, j'espère qu'on va laisser tomber et qu'on va rester dans l'Europe, je n'ai plus aucune confiance en ce gouvernement", explique t-elle.



Ce soir, la famille sera encore réunie devant la télévision pour suivre un nouveau vote, afin de décider s'il faut sortir de l'Union Européenne sans accord.

À écouter également dans ce journal

Un nouveau rapport médical qui relance l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. Le rapport commandé par la famille du jeune homme pourrait mettre en cause les gendarmes jusqu'à présent épargnés.



La Loi anti-casseurs a été votée définitivement au Parlement. Elle interdit à certains profils de manifester. Le texte est critiqué jusqu'au sein de la majorité. La balle est désormais dans le camp du Conseil Constitutionnel saisi directement par Emmanuel Macron.



La peine de mort suspendue en Californie. Le nouveau gouverneur va annoncer aujourd'hui un moratoire sur les exécutions. 737 détenus attendent aujourd'hui l'injection létale. Le gouverneur élu en janvier est un adversaire acharné de la peine de mort.



En Martinique, les 161 passagers d'un vol d'Air Canada à destination de Montréal ont dû évacuer. L'appareil - un 737 Max, identique à celui qui s'est écrasé dimanche en ETHIOPIE et en novembre en Indonésie - a décollé à vide.