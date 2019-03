et AFP

publié le 10/03/2019 à 16:14

Souvent revêtus de drapeaux algériens, environ deux mille manifestants, réunis sur la place de la République dans le centre de Paris, scandaient "Pouvoir assassin" ou "Système dégage" dans une atmosphère bon enfant, faite de youyous des femmes et de stands à merguez et brochettes, relate l'AFP.



"Mettons le FLN au musée", "un seul héros, le peuple", "pour une rupture radicale avec le système", pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes, certaines portées sur la statue de la République.

"Un gouvernement provisoire sera mis en place pour organiser un scrutin vraiment démocratique", croit Kader, 49 ans, drapeau algérien sur les épaules, manifestant à Marseille (sud-est) parmi un millier d'autres.

"Le 5e mandat de Bouteflika, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens sont sortis (dans la rue) à cause d'années de marasme social, d'austérité. Et ils sont en train de briser la peur", résume Abderrahim, la trentaine, manifestant à Bordeaux (sud-ouest) avec quelque 300 autres personnes.

> Algérie: rassemblement devant l'hôpital de Bouteflika Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : FARID ADDALA, ELOI ROUYER / AFPTV / AFP | Date : 10/03/2019