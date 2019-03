publié le 11/03/2019 à 22:25

Devant la pression de plus en plus forte d'une partie de la population algérienne, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, a renoncé à briguer un cinquième mandat à la tête du pays et a annoncé que l'élection présidentielle du 18 avril prochain était reportée.



Depuis cette annonce, les Algériens descendent dans les rues pour exprimer leur joie. Place Audin, dans le cœur d'Alger les gens se réunissent pour fêter ce qu'ils qualifient de véritable "victoire" après presque trois semaines de contestation ininterrompue. Autre surprise pour les Algériens : le président Bouteflika est apparu sur les premières images diffusées par la télévision.

Des changements sont prévus dans le pays avec le remplacement du Premier ministre, mais aussi et c'est une première la création d'un poste de vice-Premier ministre.

Bouteflika s'est en outre engagé à tenir la fameuse Conférence nationale inclusive dont il parlait dans ses précédents messages ; sorte de grand débat qui devrait accoucher à terme d'une révision de la Constitution, d'une date pour les élections et surtout d'une Commission électorale indépendante pour organiser l'élection présidentielle.

