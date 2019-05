MCSN JASON WAITE / NAVY OFFICE OF INFORMATION / AFP

Crédit Image : MCSN JASON WAITE / NAVY OFFICE OF INFORMATION / AFP | Crédit Média : RTL | Date : 14/05/2019

publié le 14/05/2019 à 18:49

Face à l'Iran, la Maison Blanche montre ses muscles. C'est ce que révèle ce mardi 14 mai le New York Times. Le ministre de la défense américain vient de présenter à La Maison Blanche un plan qui pourrait être appliqué en cas d'attaque iranienne contre des intérêts américains, ou si Téhéran poursuit son programme nucléaire.



Ce plan prévoit l'envoi de 120.000 hommes au Moyen-Orient. C'est tout simplement du jamais vu de l'autre côté de l'Atlantique depuis la guerre en Irak. On ne peut pas exclure que certains participants de cette réunion qui a eu lieu jeudi dernier fassent fuiter ce plan dans le but de mettre la pression sur Téhéran.

Alors que Donald Trump s'est fait élire en promettant une diminution des troupes au Moyen-Orient et a affirmé avoir été opposé dès 2003 à l'invasion de l'Irak, son conseiller John Bolton et son secrétaire d'État Mike Pompeo sont plus favorables au déploiement des troupes dans la région. Les Américains ont déjà renforcé leur présence dans le Golfe avec un groupe aéronaval autour d'un porte-avion.

Si l'Amérique montre les muscles, que va t-il se passer en cas de provocation iranienne ? Est-ce que Donald Trump, même hésitant, resterait les bras ballants ? Comme le dit un ancien de l'équipe de Barack Obama, il est de plus en plus évident qu'on marche vers la guerre, que le président américain le réalise ou non.

À écouter également dans ce journal

Société - Une minute de silence à l'Assemblée, une autre au Sénat. L'hommage national aux deux militaires tués au Burkina Faso après avoir secouru quatre otages français s'est poursuivi dans l'après-midi de ce mardi 14 mai.



Justice - La fraude fiscale a été évoquée au deuxième jour du procès Balkany. Patrick et Isabelle Balkany, hospitalisée après une tentative de suicide, sont jugés pour avoir dissimulé au moins 13 millions d'euros au fisc. Comme hier, la défense a bien essayé d'obtenir un report du procès mais en vain : les débats ont donc pu commencer pour de bon.



Politique - La liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann est à la peine. Dans tous les sondages, elle flirte avec les 5% d'intentions de votes. Autrement dit, pas sûr qu'il y ait, ne serait-ce qu'un seul euro député socialiste élu.