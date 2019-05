Les actualités de 22h : Trump aurait perdu plus d'un milliard de dollars entre 85 et 94

publié le 08/05/2019 à 22:32

Aux Etats-Unis, le masque va peut-être tomber. Le New York Times vient de mener une enquête accablante pour Donald Trump. Le président américain, réputé pour être milliardaire, est en fait le contribuable américain qui a perdu le plus d'argent pendant des années. Selon le journal américain, il a déclaré plus d'un milliard de dollars de pertes au fisc entre 1985 et 1994, ce qui lui a permis de ne pas payer d'impôt sur le revenu pendant des années, voire des décennies.



On savait qu'il avait connu plusieurs banqueroutes, mais on ne savait pas qu'il avait perdu autant d'argent. Pour la seule année 1991, cela représente 1% de l'ensemble des pertes déclarées par les contribuables américains.

On découvre qu'il n'a échappé à la ruine totale que grâce à son père qui l'a renfloué. Ces d'ailleurs pendant ces années-là qu'il est devenu célèbre en se ventant de ses succès dans les affaires.

Dans un tweet, le président dénonce une "fake news", tout en prétendant dans le même temps que c'était une pratique courante dans l'immobilier. Sauf que ses déclarations fiscales montrent qu'il a surtout perdu de l'argent dans des investissements qui devaient établir sa gloire : des casinos, une compagnie d'aviation.



Donald Trump se vante souvent d'être très riche, 10 milliards selon lui. Impossible de vérifier puisque c'est le premier président depuis Nixon qui refuse de publier ses avis d'imposition. Est-ce parce qu'il est beaucoup moins riche qu'il ne le prétend ? Il a tout de même réussi à se refaire une santé financière en vendant son nom comme une marque.

