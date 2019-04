publié le 29/04/2019 à 14:44

Éteindre le feu. Le célèbre quotidien américain The New York Times a présenté ses excuses après la publication d'une caricature jugée antisémite dans son édition internationale du jeudi 25 avril, mettant ainsi fin à une vive polémique aux États-Unis.



Sur le dessin, on voit le président américain Donald Trump représenté en non-voyant, portant une kippa et tenant en laisse Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, dessiné en chien, avec une étoile de David en guise de collier. Dans ses excuses publiées sur Twitter et à paraître également dans l'édition de ce lundi 29 avril, la section Opinion du NYT a affirmé que le dessin "comprenait des clichés antisémites". "L'image était offensante, et c'était une erreur de jugement de la publier", a ajouté le quotidien.

L'entourage de Donald Trump n'a pas tardé à régir à cette publication. "C’est dégoûtant. Je n’ai pas de mots pour qualifier l'antisémitisme explicite qui est donné à voir ici. Imaginez si ça avait été publié ailleurs que dans un journal de gauche", a regretté Donald Trump Jr, le fils du président américain, sur son compte Twitter.

Holy shit look at this deeply anti-Semitic cartoon in the New York Times: pic.twitter.com/0D0jw7qJKi — Raheem Kassam (@RaheemKassam) 27 avril 2019