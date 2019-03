et Isabelle Choquet

publié le 11/03/2019 à 18:55

Au lendemain du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, Boeing est plus que jamais dans la tourmente. Le titre de la compagnie dévisse de presque 8% à Wall Street, et entraîne avec lui le Dow Jones. Il faut dire qu'il s'agit du deuxième accident sur ce type d'appareil : le 737 Max 8. Par précaution, plusieurs pays ont décidé d'immobiliser leur flotte, notamment la Chine et l'Indonésie. Par ailleurs, les deux boîtes noires de l'avion éthiopien ont été retrouvées ce matin.



La catastrophe a fait 157 morts. Parmi eux neuf Français, dont seuls deux ont été identifiés pour le moment. La première s'appelle Sarah Auffret. Cette Franco-Britannique de 35 ans, originaire de Querrien dans le Finistère, se rendait à Nairobi pour un congrès. Elle travaillait pour une association qui propose des expéditions dans l'Arctique.

La deuxième victime connue est Karim Saafi. Ce franco-tunisien de 38 ans devait prendra la parole devant le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine à Nairobi, au Kenya. Il était très engagé pour le développement de l'Afrique et notamment la promotion de la jeunesse africaine.

Toutes les familles de victimes ont été prévenues, mais on ne connait pas encore l'identité des sept autres ressortissants français qui avait pris place à bord du 737 d'Ethiopian Airlines.

À écouter également dans ce journal

Sports - Il était parti en pleine gloire. Zinedine Zidane est de retour au Real Madrid. Une surprise après son départ il y a moins d'un an.



Justice - Bernard Tapie est jugé depuis ce lundi à Paris avec cinq co-prévenus pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage frauduleux de 2008, qui lui avait accordé 403 millions d'euros pour solder un vieux litige avec le Crédit Lyonnais.



Faits divers - Deux policiers ont été suspendus à Paris après la mort accidentelle d'une de leur collègue, touchée par une balle alors qu'ils jouaient avec leurs armes.





Économie - Le rapporteur public de la cour administrative d'appel de Paris a recommandé l'annulation de la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse Blagnac (ATB).