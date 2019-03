publié le 11/03/2019 à 17:43

Jason Denayer avant le match aller, Marcelo avant le retour. L'inquiétude autour des deux défenseurs centraux Lyonnais aura été le fil rouge de la double confrontation entre l'OL et le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions. Touché aux adducteurs, le premier avait finalement pu tenir sa place au Groupama Stadium le mardi 19 février (0-0).



Trois semaines plus tard, le dernier club français engagé dans la prestigieuse coupe européenne espère que l'issue sera la même pour le défenseur Brésilien. Touché derrière la cuisse gauche à quatre jours du déplacement au Camp Nou, Marcelo est tout de suite sorti, samedi 9 mars à Strasbourg.

"On fera le point demain (dimanche) avec le médecin après des examens complémentaires", s'est contenté de commenter le coach Bruno Génésio. Mais depuis, l'OL n'a livré aucun détail sur la nature de la blessure et de l'éventuelle indisponibilité. Selon plusieurs sources, la décision pourrait être prise au dernier moment. La conférence de presse d'avant-match prévue mardi 12 mars éclairera un plus la situation du joueur de 31 ans.

Passage à une défense à trois ?

Pour le remplacer dans un 4-2-3-1 si forfait il y a, Génésio n'a pas beaucoup de choix car Fernando Marçal vient de reprendre avec l'équipe réserve tandis que Jérémy Morel est toujours convalescent. À Strasbourg, c'est Kenny Tete qui a dépanné dans l'axe. Le Néerlandais pourrait revenir dans une défense à trois avec Denayer et Marçal, avec Léo Dubois et Ferland Mendy sur les côtés.



Une absence de Marcelo pourrait aussi avoir des conséquences sur la paire de milieux de terrain alignés : Lucas Tousart, au profil plus défensif que Houssem Aouar, serait en pole pour épauler Tanguy Ndombélé. Devant, la présence de Nabil Fekir et de Memphis Depay ne fait aucun doute. Bertrand Traoré et Moussa Dembélé semblent en balance avec Martin Terrier et Maxwel Cornet.