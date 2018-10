publié le 28/10/2018 à 18:50

Le second tour oppose Fernando Haddad, du parti des travailleurs, à Jair Bolsonaro, grand favori et candidat ouvertement misogyne, homophobe et nostalgique de la dictature militaire. Sauf surprise, c'est le candidat de droite qui devrait l'emporter, grand favori des sondages.



Lors du scrutin du premier tour Jair Bolsonaro avait frôlé une élection dès le premier tour (46% des suffrages). Ce dimanche 28 octobre, ce sont 147 millions d'électeurs ont repris le chemin des urnes dans le plus grand pays d'Amérique latine. Les bureaux, dotés d'urnes électroniques, devaient fermer à 19h00 (heures locales) et les résultats tomber environ une heure après.

La campagne présidentielle a été le déclencheur d'une grande tension dans le pays entre les partisans des deux camps. Et ce, jusque dans les familles. "J'ai voté pour Haddad qui est beaucoup plus préparé que Bolsonaro, qui lui veut réveiller tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la population", raconte Luis à RTL. Ça a été une élection violente qui a provoqué des disputes dans les familles et amis, ce n'était jamais arrivé".

