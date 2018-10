et Laurent Marsick

publié le 28/10/2018 à 17:37

Philippe Lepêtre s'est éteint à l'âge de 82 ans. Si ce nom ne vous dit peut-être rien, nul doute que celui de Philippe Gildas vous renvoie à des mythiques fous rires, sketchs ou autres passages télévisuels. L'homme de télévision et de radio est mort dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 octobre des suites d'un cancer.



Mais alors, d'où vient nom ? Le principal intéressé avait levé le voile sur ce pseudonyme en 1995, face à Évelyne Pagès. Cela remonte à 1962, alors qu'il travaillait comme simple rédacteur à RTL. "J'étais militaire, il fallait faire attention de ne pas entendre mon nom. Et dans la nuit du 31 décembre, il s'est passé un truc considérable alors qu'il ne se passe quasiment rien", commence-t-il en évoquant la victoire d'un Français à la Corrida de Sao Paulo.

Problème, l'information est tombée à cinq heures du matin. "Or, toute l'équipe de nuit était bourrée, ils étaient vraiment perdus. La secrétaire n'était plus capable de taper, moi j'écrivais mais j'étais illisible", poursuit-il. C'est comme ça que ce 31 décembre, Philippe Lepêtre a délaissé son stylo pour s'installer derrière les micros de RTL.

Celui qui était alors militaire était "terrorisé" d'être démasqué. "S'ils entendait mon nom, c'était un coup à faire six mois de plus à l'armée mais en cellule", explique-t-il, rappelant également qu'il avait un contrat d'exclusivité pour le magazine Combat. C'est pourquoi, il a pris un pseudonyme. "J'ai trouvé le prénom de mon fils comme nom. J'ai gardé mon prénom pour être sûr que c'était bien moi et j'ai mis Gildas", conclut-il.