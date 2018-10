publié le 28/10/2018 à 12:39

Trois départements sont placés dimanche 28 octobre en vigilance orange "orages" et "pluie-inondations", par Météo France. Il s'agit des Alpes-Maritimes, de la Corse du Sud et de la Haute-Corse. Les perturbations devraient débuter lundi aux alentours de 3 heures du matin, pour prendre fin le même jours vers 20 heures.



Actuellement, des averses modérées remontent de Méditerranée et touchent la Corse. Des vents forts de Sud soufflent depuis samedi soir en Méditerranée, la houle associée atteint la Corse du Sud et le littoral des Alpes-Maritimes.



En seconde partie de nuit de dimanche à lundi les pluies deviendront orageuses et localement fortes et pourront s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie.Des cumuls de l'ordre de 70/100mm en peu de temps sont possibles.

Lundi les passages d'averses pourront donner des cumuls de 100 à 150 mm localement 180 mm sur les versants sud du relief alpin et corse.

Carte vigilance Météo France du 28 octobre 2018 à 12h30 Crédit : Capture d'écran Météo France