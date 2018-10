publié le 28/10/2018 à 09:20

Le Brésil va-t-il basculer à l'extrême-droite ? C'est le scénario qui se profile, tant le candidat du Social Liberal Party Jair Bolsonaro est favori. Crédité de 54% et 55% des intentions de vote dans les deux derniers sondages publiés samedi 27 octobre, veille du second tour de l'élection présidentielle, l'homme de 63 ans est sûr de sa victoire face au candidat de la gauche, Fernando Haddad.



Ni ses dérapages racistes, misogynes ou encore homophobes ne semblent lui avoir porté préjudice. "C'est l'homme fort qui semble attirer la confiance des individus, l'homme qui a les pulsions que chacun a en soi de manière plus ou moins dissimulée", explique sur RTL le spécialiste des relations internationales Bertrand Badie.

Pour ce professeur, enseignant à Sciences Po Paris, on retrouve chez Jair Bolsonaro "les mêmes racines que chez Vladimir Poutine, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, avec des variantes". "C'est l'homme providentiel, non pas parce qu'il est charismatique mais parce qu'il vous ressemble, en plus fort, et que c'est l'idéal pour faire face aux problèmes auxquels vous êtes confrontés", analyse Bertrand Badie.