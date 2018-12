publié le 13/12/2018 à 13:11

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé qu'il augmenterait par décret le salaire minimum de 22%, lors du conseil des ministres du 21 décembre qui aura lieu à Barcelone. Le Smic passera à 1.050 euros brut par mois.



"Le Conseil du 21 décembre approuvera la hausse du salaire minimum". Elle entrera en vigueur "à partir de 2019" et constituera "la hausse la plus importante depuis 1977", a déclaré Pedro Sanchez devant les parlementaires.

En annonçant qu'il relèvera par décret le salaire minimum mensuel de 858 euros à 1.050 euros brut, Pedro Sanchez fait passer une mesure phare de son projet de budget pour 2019, qu'il n'a pas en ce moment les appuis nécessaires pour faire voter au parlement.

Selon le projet de budget publié début octobre, cette mesure coûtera 340 millions d'euros à l'État. Elle a été durement critiquée par l'opposition de droite.

