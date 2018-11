publié le 08/11/2018 à 14:12

Nouvelle fusillade aux États-Unis au sud de la Californie. Il y aurait 13 morts, dont le tireur qui a été tué par la police. Le drame a eu lieu dans un bar-discothèque qui diffuse de la musique country dans la nuit de mercredi 7 au jeudi 8 novembre. Il y a donc eu onze victimes se trouvant dans l'établissement, plus le policier d'une patrouille d'autoroute près de laquelle se trouve ce bar à Thousand Oaks, au nord-ouest de Los Angeles, ainsi que le tireur tué par la police.



Il était un peu moins de minuit, le bar était bondé. Il s'agissait d'une soirée étudiante qui avait lieu les mercredis soirs. Un témoin raconte la scène de panique à une chaîne locale. "J'ai commencé à entendre ces grands : 'Pan, pan, pan, pan !' Trois ou quatre et je suis tombé à terre. J'ai levé les yeux et le garde de sécurité était mort et le tireur lançait des grenades de fumée partout et tirait sans cesse". Des clients ont réussi à briser des vitres pour s'échapper.

La police exclut la piste terroriste

La police, pour l'instant, ne veut pas donner d'élément sur le tireur, mais exclut à ce stade qu'il puisse s'agir de terrorisme. Aucun témoin n'a entendu le tireur dire quelque chose avant de tirer ou pendant qu'il tirait. Le shériff décrit une scène atroce avec du sang partout. Pour l'instant, une seule arme a été retrouvée : une arme de poing. C'est assez rare dans ce genre de fusillades où les assaillants utilise souvent des fusils d'assaut.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Emmanuel Macron poursuit son itinérance entre passé et présent dans l'Est du pays, entre devoir de mémoire et soutien aux entreprises. Il visite en ce moment l'usine Renault de Maubeuge qui fabrique des Kangoo électriques.



Marseille - Les recherches pourraient reprendre dans l'après-midi ce jeudi 8 novembre dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés et d'où on a déjà retiré six corps. Jean-Claude Gaudin "en appelle à l'État afin que la réglementation évolue pour faciliter et surtout accélérer l'action publique dans l'habitat privé quand celui-ci est en mauvais état".



Économie - Amazon lance aujourd'hui sa boutique des producteurs. Le plus grand magasin virtuel du monde va proposer 2.000 produits alimentaires haut de gamme made in France. Une façon de mettre en valeur notre terroir tout en s'ouvrant au PME.



Rugby - On connaît désormais la composition du XV de France de rugby qui rencontrera l'Afrique du Sud samedi 10 novembre. Le sélectionneur va tester pour la première fois au niveau international les Clermontois Arthur Iturria en troisième ligne, et Damien Penaud sur une aile.