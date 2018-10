Fusillade à Pittsburgh : ce que l'on sait sur le tireur présumé

publié le 28/10/2018 à 00:19

C'est probablement l'attaque antisémite la plus meurtrière jamais perpétrée aux États-Unis. Selon le dernier bilan officiel, onze personnes ont été tuées et six blessées, samedi 27 octobre, quand un individu a ouvert le feu dans une synagogue de la ville de Pittsburgh. Le tueur, Robert Bowers, a fait irruption dans l'édifice lors d'une cérémonie organisée pour la naissance d'un enfant.



Après une confrontation avec les forces de l'ordre,l'homme blanc de 46 ans a été appréhendé, placé en garde à vue et hospitalisé. Il "est dans un état stable avec de multiples blessures par armes à feu", a précisé le directeur de la sécurité publique de Pittsburgh Wendell Hissrich, au cours d'un point presse. Le ministre américain de la Justice Jeff Sessions a indiqué Robert Bowers sera poursuivi, entre autres, pour crime antisémite et risque la peine de mort.

"À ce stade, nous pensons que Bowers n'était pas connu des forces de l'ordre avant aujourd'hui", a indiqué l'agent du FBI en charge de l'enquête, Bob Jones. Les autorités ont indiqué penser que le résident de cette ville de Pennsylvanie était équipé d'un fusil d'assaut et d'au moins trois pistolets lorsqu'il a ouvert le feu sur les fidèles en ce samedi matin, jour de chabbat.

"Tous les Juifs doivent mourir"

Selon la chaîne CNN, qui cite un responsable, l'homme avait une licence pour détenir légalement des armes à feu et s'en était procurées au moins six depuis 1996. Le suspect a posté de virulents commentaires antisémites sur les réseaux sociaux selon SITE, un groupe d'experts qui surveille les organisations extrémistes.



Adepte de Gab, réseau social connu pour être un refuge pour de nombreux internautes de la droite dure, Robert Bowers y avait posté peu avant d'ouvrir le feu dans la synagogue un message ciblant l'organisation juive HIAS de défense des réfugiés. "HIAS aime amener des envahisseurs pour tuer les nôtres. Je ne peux pas rester assis et voir les miens se faire massacrer, j'y vais", a-t-il écrit.



Robert Bowers s'est introduit vers 10h00 (14h00 GMT) dans la synagogue "Arbre de vie" (Tree of Life), où des fidèles étaient rassemblés pour le jour de repos juif du chabbat. Selon les médias locaux, il a alors crié: "Tous les Juifs doivent mourir". Il est resté "approximativement vingt minutes" à l'intérieur de la synagogue avant d'être arrêté selon les autorités.

Le site Gab condamne la fusillade

D'après son compte sur Gab, l'homme ne semblait guère apprécier le président américain Donald Trump le qualifiant de "mondialiste, pas de nationaliste", d'après le Post-Gazette. "Les juifs sont des enfants de Satan", indiquait sa biographie sur ce même réseau, son compte ayant été suspendu peu de temps après la fusillade.



Gab, site populaire parmi les suprématistes blancs et les membres de l'alt-right, l'extrême droite américaine, a publié un communiqué expliquant qu'il condamnait "tous les actes de terrorisme et de violence", se disant "attristé" par ce qu'il s'est passé à Pittsburgh. "Nous sommes prêts et disposés à travailler avec les forces de l'ordre pour faire en sorte que justice soit faite", a-t-il précisé.





En 2017, les États-Unis ont enregistré une hausse des attaques à caractère antisémite avec quelque 1986 incidents (harcèlement, vandalisme, agressions) sur l'année. Une augmentation de l'ordre de 57% par rapport à 2016, selon l'Anti-defamation league. Mais les attaques très violentes contre les Juifs y sont très rares. Plusieurs villes américaines, dont New York, ont annoncé samedi prendre des mesures pour protéger les lieux de culte