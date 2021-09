Législatives en Allemagne : le SPD et la CDU veulent qu'une coalition soit formée "avant Noël"

Les premières estimations des législatives allemandes sont tombées à l'issue de cette journée électorale en Allemagne, ce dimanche 26 septembre. Les sociaux-démocrates du SPD légèrement en tête et les chrétiens-démocrates de la CDU, crédités de la deuxième place, souhaitent voir aboutir "avant Noël" la formation de la future coalition.

"L'Allemagne a la présidence du G7 en 2022", a plaidé le chef de file des conservateurs, Armin Laschet. Son adversaire, Olaf Scholz, a lui jugé que "nous devons tout faire pour que cela soit possible avant Noël". "Un peu plus tôt serait également bien", a-t-il précisé.

Les sociaux-démocrates du SPD et leur chef de file Olaf Scholz devancent d'une faible marge, avec entre 25,7% et 26% des voix, l'union conservatrice CDU-CSU menée par Armin Laschet, deuxième avec 24,5%, selon des estimations. "La nuit électorale sera longue", a lancé le candidat social-démocrate. "Mais ce qui est certain, c'est que de nombreux citoyens" ont voté SPD car "ils veulent un changement de gouvernement et aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier s'appelle Olaf Scholz".