Le journal de 7h30 : Shimon Peres, père fondateur d'Israël, est décédé

publié le 28/09/2016 à 08:29

L'ancien président et Premier ministre israélien Shimon Peres est décédé dans la nuit du mercredi 28 septembre à Tel-Aviv, des suites d'un accident vasculaire et cérébral. Il était âgé de 93 ans. Partisan affirmé du dialogue avec les Palestiniens, il était une figure inévitable de la scène politique pendant plus de 65 ans, depuis la création de l'État d’Israël en 1948 jusqu'à la fin de son mandat de président, en 2014.



Son illustre carrière politique a été marquée par la signature des accords d'Oslo en 1993, pour laquelle il obtient le Prix Nobel de la paix, de concert avec le Premier ministre de l'époque Yitzak Rabin et le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. Cet éternel battant avait confié en 2012 que le secret de sa longévité consistait à faire de la gymnastique tous les jours, à manger peu et à boire un ou deux verres de bon vin. Il précisait qu'il ne dormait que quatre ou cinq heures par nuit.

À écouter également dans ce journal

- Le terrorisme, le chômage et l'immigration constituent les trois principaux sujets de préoccupation des Français à huit mois de l'élection présidentielle, selon une étude Elabe pour la Fondation Jean Jaurès.

- Selon notre baromètre Kantar Sofres - OnePoint pour RTL, LCI et Le Figaro, le premier depuis le début de la campagne officielle de la primaire, montre que Nicolas Sarkozy perd du terrain sur Alain Juppé, donné en tête au premier tour et vainqueur au second.



- Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sort un livre intitulé La Cause du peuple dans lequel il multiplie les anecdotes et les piques assassines à destination de l'ancien chef d'État.



- L'ancien patron de la DCRI Bernard Squarcini a passé une deuxième nuit en garde à vue, dans d'une enquête ouverte pour trafic d'influence, violation du secret et compromission du secret défense en lien avec le groupe LVMH. Christian Flaesc, ancien patron de la police judiciaire, a quant à lui été relâché.



- Les salariés du Conforama de Nîmes se mobilisent pour protester contre le licenciement de leur patron, évincé pour "insuffisance professionnelle".



- En Ligue des champions, Monaco a arraché le match nul dans les derniers instants sa confrontation face au Bayer Leverkusen, grâce à un magnifique but de Kamil Glik. En revanche, Lyon s'est incliné 1-0 sur la pelouse du FC Séville.