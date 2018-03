publié le 28/09/2016 à 07:35

Ca n'a pas l'air d'être une source d'inquiétude pour le président de l'Association des maires de France. François Baroin n'accorde que peu de crédit aux sondages, au lendemain de la parution d'une enquête Kantar Sofres - OnePoint montrant que le maire de Bordeaux Alain Juppé passe à nouveau en tête dans les intentions de vote pour le premier tour et creuse encore davantage l'écart au second tour de la primaire de la droite et du centre. Mais cette enquête ne semble pas perturber François Baroin, pressenti pour être nommé à Matignon en cas de victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle.



"Quand on est lancé dans une campagne, on regarde devant, on ne regarde pas sur les côtés", assure-t-il confiant, expliquant qu'il n'y a pas de certitude à avoir sur ce scrutin, puisque "personne n'a de référence sur une primaire à droite", parlant à cet égard d'une "première dans l'histoire". Et même si des gens de gauche annoncent leur intention de voter pour l'un des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre, comme l'homme de presse Daniel Schneidermann, François Baroin ne se laisse pas impressionner. "Ils auront déjà bien du mal à aller voter à celle du PS", estime le pilier de la campagne de Nicolas Sarkozy.

"Pour qui joue un peu aux échecs, c'est à la fin d'une partie qu'on voit qui gagne", lance-t-il serein à l'endroit d'Alain Juppé, sans oublier d'égratigner François Bayrou, qu'il accuse d'avoir "tué le centre" et d'avoir "été le premier soutien de François Hollande". Si François Bayrou "soutient tel candidat", dit-il sans nommer le maire de Bordeaux, "les électeurs de droite ne vont pas se faire voler une victoire par quelqu'un qui est l'un des coresponsables du désastre économique que nous suivons".