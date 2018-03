publié le 27/09/2016 à 22:41

L'AS Monaco sauve les meubles. En difficulté devant son public pendant tout le match, le club de la Principauté a arraché à la toute dernière minute le point du match nul face au Bayer Leverkusen (1-1), mardi 27 septembre pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Grâce à ce résultat, l'ASM conserve la tête du groupe E avec une longueur d'avance sur Tottenham, tombeur du CSKA Moscou (0-1). Le club russe sera d'ailleurs le prochain adverse des Monégasques, mardi 18 octobre.



Très terne, le match s'est complètement débloqué dans la dernière demi-heure de jeu, avec d'abord l'ouverture du score du Bayer Leverkusen, signée Chicharito (73e). Le renard des surfaces mexicain a fait parler sa science du placement et son expertise dans le jeu aérien, en se faisant oublier dans la surface de but pour reprendre tranquillement de la tête un centre de Mehmedi. Après ce but venu punir une équipe monégasque fantomatique et incapable de se créer de vraies situations, tout portait à croire que Leverkusen allait repartir avec les trois points.

Mais après avoir passé 93 minutes sans cadrer le moindre tir, Monaco réussit l'exploit d'égaliser à quinze secondes de la fin grâce à Kamil Glik (90e+4). Venu apporter un soutien presque désespéré à l'entrée de la surface, le défenseur polonais, à l’affût d'un mauvais dégagement sur un ballon peu dangereux, a décoché une volée imparable pour le gardien allemand Bernd Leno. Mais pour espérer mieux, l'ASM va devoir sérieusement hausser son niveau de jeu dans les prochains matches, aussi bien en championnat que sur la scène européenne.