publié le 28/09/2016 à 07:00

Nicolas Sarkozy dorénavant distancé par Alain Juppé. Malgré un discours relativement offensif depuis l'officialisation de sa candidature, l'ancien chef de l'État n'arrive pas à inverser les courbes. Malgré une remontée certaines ces dernières semaines, l'ex-président de la République est de nouveau distancé par son principal rival dans cette primaire de la droite, selon notre sondage Kantar Sofres - OnePoint.



Au premier tour, le maire de Bordeaux caracole ainsi en tête avec 39% des intentions de vote, contre 33% pour Nicolas Sarkozy. Six points les séparent dorénavant alors qu'ils étaient au coude à coude au mois d'août dernier. "Le principal enseignement c'est que l'écart se creuse. Ces six points sont d'abord dus à une dynamique d'Alain Juppé. Il a progressé notamment grâce aux électeurs du centre qui ont déclaré qu'ils participeraient de manière plus importante qu'au mois d'août", explique Édouard Lecerf, directeur des activités "politiques et opinions" à Kantar Sofres.

Mais le favori de cette primaire peut aussi se vanter de séduire de plus en plus les électeurs républicains même si ces derniers soutiennent majoritairement l'ancien pensionnaire de l'Élysée. "Nicolas Sarkozy est quasiment stable, il perd un point mais il garde le soutien majoritaire des Républicains mais cela ne lui permet pas dans le cadre d'un second tour de battre Alain Juppé", lance-t-il.

Mais Édouard Lecerf tempère malgré tout ce résultat. "L'électorat reste assez fluide, les arguments de campagne ne sont pas encore tous déployés donc les choses vont encore variées et bougées d'ici le premier tour de la primaire".