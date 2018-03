publié le 27/09/2016 à 22:37

C'était un choc attendu et les Lyonnais peuvent avoir des regrets. Après un premier match encourageant face au Dinamo Zagreb lors de la première journée de la Ligue des champions (3-0), les hommes de Bruno Génésio n'ont pas réussi à réaliser la même performance face à une équipe de Séville largement supérieure.



Si la première période a laissé entrevoir de belles choses et des occasions franches, les Lyonnais n'ont jamais su concrétiser leur domination du début de rencontre. Nabil Fékir, qui revient peu à peu à son meilleur niveau, a dans un premier temps heurté la barre transversale sur une splendide frappe de loin (11e). Rebelote dans la foulée où le numéro 18 de Gones, bien lancé par Darder côté droit, n'a pas trouvé de partenaire sur un centre fuyant devant le but (15e).

Mais si le début de match est à l'avantage de l'Olympique lyonnais, le FC Séville, emmené notamment par ses Français Samir Nasri et Wissam Ben Yedder, va rapidement reprendre les commandes du match en se procurant plusieurs situations dangereuses. Il faut un grand Anthony Lopes face à Luciano Vietto pour écarter une première fois le danger (16e) avant que les Lyonnais ne profitent d'un petit coup de pouce arbitral sur un but de Wissam Ben Yedder refusé pour un hors-jeu.

Ben Yedder ouvre son compteur en LDC

Mais l'ancien attaquant de Toulouse, qui a rejoint Séville lors du dernier mercato estival, a su être patient dans cette rencontre. Le retour des vestiaires est espagnol et Séville met le pied sur le ballon. Les Lyonnais sont acculés devant leur but avant de céder sur une tête de Wissam Ben Yedder, qui a notamment profité d'une sortie quelque peu manquée du portier lyonnais (1-0, 52e). La deuxième période est presque à sens unique tant le FC Séville maîtrise son sujet. Le score aurait même pu être plus lourd. Peu après l'heure de jeu, Samir Nasri provoque la faute du jeune Gaspar. L'arbitre désigne le point de pénalty. Mais la frappe de Vietto s'envole et passe au dessus du but d'Anthony Lopes (69e).



Un sursis dont n'ont pas su profiter les Lyonnais qui s'inclinent assez logiquement en terre espagnole. L'OL tentera de rebondir le 18 octobre prochain à domicile en Ligue des champions. Au Parc OL, Maxime Gonalons, Nabil Fékir ou encore Anthony Lopes voudront faire tomber la Juventus Turin, l'ogre principal dans ce groupe.