La Pologne expulse un néonazi suédois

publié le 08/11/2019 à 22:23

"Aujourd’hui, Anton T. est parti à bord d'un avion vers la Suède", a communiqué Stanislaw Zaryn, porte-parole du coordinateur des services spéciaux polonais à l’AFP. L’homme extradé vers son pays d’origine a été expulsé de Pologne, après avoir été accusé d'appartenance à un mouvement néonazi.

Il a été condamné auparavant par la justice suédoise à une peine de prison d’un an et demi pour des attaques à la bombe contre des centres de réfugiés à Göteborg. Sa présence en Pologne représentait "une grave, réelle et actuelle menace pour la sécurité et l'ordre public", indiquait un communiqué publié jeudi 7 novembre.

L’homme souhaitait suivre une formation paramilitaire, "durant laquelle il voulait apprendre à se servir d'une arme identique à celle utilisée par Brenton Tarrant lors de l'attentat à Christchurch". Cet attentat, perpétré par un extrémisme australien, avait tué 51 fidèles de deux mosquées néo-zélandaises en mars dernier.

Un mouvement actif

Selon les services spéciaux polonais, l’homme est "membre du Mouvement de résistance nordique (NMR) néonazi qui a pour but de créer, par voie de révolution, une république nationale-socialiste nord-européenne". La loi polonaise interdit de communiquer le nom de famille du suspect.

Le mouvement dont fait partie l’extradé avait organisé une manifestation à Stockholm en août 2018. 300 membres avaient marché dans les rues de la capitale, sous le regard hostile des centaines d’opposants à l’organisation.

Suite à l’événement, le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven avait déclaré vouloir interdire les organisations nazies. "La démocratie a toujours le droit de se protéger contre des forces prêtes à recourir à la violence pour la détruire", avait-il stipulé sur son compte Facebook.