et AFP

publié le 16/08/2019 à 12:36

Il était visiblement prêt à tout, y compris à traverser une partie de la planète. Un fan sud-coréen du footballeur Cristiano Ronaldo s'est rendu en Suède afin de confronter son idole. Lors d'un match amical à Séoul, en juillet dernier, le joueur de la Juventus Turin est resté sur le banc, ce qui a fortement déplu à ce fan.

Dans une vidéo de 11 minutes, postée sur YouTube, Kwak Ji-hyuk explique ses tentatives pour parler au footballeur portugais dans un hôtel de Stockholm, où l'équipe était rassemblée avant la rencontre contre l'Atlético de Madrid (défaite 2-1, le 10 août).

Kwak Ji-hyuk a notamment approché Cristiano Ronaldo en lui criant "pourquoi n'as-tu pas joué en Corée ?", sans obtenir de réponse. Il a aussi rédigé un panneau en espagnol à l'attention du footballeur. "Même quand je lui ai mis le signe sous le nez, il m'a complètement ignoré", raconte Kwak.

Sa vidéo a atteint les trois millions de vues

"Tu es tellement sympa avec tes fans alors pourquoi nous avoir fait ça?", a-t-il ajouté, amer.

La vidéo a déjà atteint plus de trois millions de vues et Kwak assure avoir l'intention de se rendre en Italie pour tenter de rencontrer Cristiano Ronaldo.

La semaine dernière, la police sud-coréenne a perquisitionné l'agence ayant organisé le match amical entre la Juventus et une sélection de joueurs du championnat coréen fin juillet à Séoul. L’établissement est soupçonné de fraude pour avoir assuré la présence du Portugais alors que celui-ci était finalement resté sur le banc, provoquant la colère de milliers de fans.

Au repos à cause d'une fatigue musculaire

Une plainte pénale avait été déposée contre l'agence The Fasta, l'accusant d'avoir escroqué quelque 6 milliards de won, c'est-à-dire 4,4 millions d'euros, de vente de billets, en assurant que dans le contrat avec les Bianconeri figurait une clause assurant la présence de Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant au moins 45 minutes. Or, l'attaquant portugais n'a pas quitté le banc de touche lors de ce match, le staff médical du club ayant préconisé qu'il reste au repos à cause d'une fatigue musculaire.