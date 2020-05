et Thomas Hugues

Avec l’historienne Virginie Girod, on découvre la ville antique de Pompéi, près de Naples en Italie. On vous raconte la vie quotidienne à Pompéi au temps de sa splendeur, et sa disparition lors de l'éruption du Vésuve, qui a détruit la ville.



Que représentait cette ville de Pompéi dans l’antiquité, qui la fréquentait ? Quelle taille faisait le nuage de fumée, lors de l'éruption du Vésuve le 24 octobre 79 après notre ère ? Que charrie cette fumée, qu’est ce qui tombe sur les habitants ? Comment réagit la population ? Qui sont ces gens restés dans la ville ? Pourquoi les murs de Pompéi regorgent de graffitis ?

Notre invité nous raconte comment la ville de Pompéi a été redécouverte par les archéologues au 18ème siècle, et comment des fouilles archéologiques ont continué à être menées jusqu'aujourd'hui.

à lire : La véritable histoire des douze Césars chez Perrin.

Participez au quiz !

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Où se situait la ville de Pompéi ?

- Dans le golfe de Tarente

- Dans la baie de Naples

2 – Quel volcan est à l'origine de la destruction de Pompéi ?

- Le Vésuve

- L'Etna

3- La ville de Pompéi a été détruite par :

- Des nuées ardentes

- Des coulées de lave

4 – En quelle année a été retrouvé le site exact de Pompéi ?

- 1763

- 1863

5 – Quelle autre ville a subit les même sort que Pompéi en l'an 79 ?

- Herculanum

- Héraclèsium

