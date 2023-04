Pourquoi les États-Unis et la Chine sont entrés dans une nouvelle guerre froide ?

Joe Biden et Xi Jinping pendant le sommet virtuel le 15 novembre 2021

HORS-SÉRIE LENGLET-CO - Pourquoi les États-Unis et la Chine sont entrés dans une guerre froide ?

On assiste à une nouvelle guerre froide avec la Chine, et pourtant, c’est avec la Russie que l’Occident est en conflit militaire à travers la guerre d’Ukraine. Mais il ne faut pas se laisser abuser. La vraie cause de la Guerre en Ukraine, ce n'est pas tant caractère de Vladimir Poutine, mais la perception par les Russes que les États-Unis sont en déclin.

Perception qui a été accrue par le retrait calamiteux de l'armée américaine de l'Afghanistan. Depuis plusieurs années, l'Amérique donne le sentiment d'être fatiguée d'intervenir à l'étranger, de vouloir se réfugier dans une neutralité dans les conflits. Elle est victime de la "surexposition impériale".

Ce déclin a été renforcé par la montée en puissance de la Chine. Quand la Mao Zedong prend le pouvoir en 1949, la Chine c'est 5% du PIB mondial. Et de 1979 à aujourd'hui, la Chine est passée de 5 à 20% du PIB mondial. Cette extraordinaire croissance économique sert aussi de sous-bassement à une puissance militaire.

Ce n'est pas hasard si la Chine reste proche de la Russie avec ses alliés "les non-alignés". Elle essaie de composer un front anti-américain, anti-Occident pour essayer de s'imposer comme maître alternatif du monde. Le fait géopolitique majeur des prochaines années, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Une nouvelle guerre froide. Le chercheur Graham Allison estime qu'on est à la fin du "Siècle américain".

