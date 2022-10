Chine-États-Unis : comment l'histoire de ce couple désuni nous éclaire sur la situation actuelle

Tout commence à la fin des années 60. Les États-Unis sont enferrés dans la guerre du Vietnam. On se souvient que le pays est coupé en deux. Les communistes sont au nord, ils gagnent. Les États-Unis affrontent l'URSS par Vietnam interposé. Ils soutiennent le sud et l'URSS le nord. La tension est à son maximum.

La Chine et URSS commencent à s’éloigner, les incidents frontaliers se multiplient. Du coup, germe dans l'esprit des dirigeants américains l'idée de prendre en tenaille l’URSS en lui aliénant le soutien de Pékin. Le Général de Gaulle, à Versailles, prévient d’une guerre possible entre Moscou et Pékin. Richard Nixon décide donc de se faufiler dans cette brèche, de l'élargir et de se rapprocher de Pékin.

On assiste alors à un jeu de petits pas incroyable. Un journaliste du nom d'Edgar Snow est invité à Pékin, c'est un signe qui est interprété comme une volonté de réchauffement. Pékin libère également des religieux qui ont été emprisonnés. Et puis, il y a toute une série d'échanges entre les équipes nationales de tennis de table. Les deux équipes américaines et chinoises fraternisent.

En juillet 1971, Henry Kissinger part secrètement en Chine. C'est ce qu'on appelle la "mission Marco Polo". Il s'y rend avec des agents secrets et rencontre Zhou Enlai, le premier ministre chinois de l'époque. Les liens économiques, eux, ont mis plus de temps à se construire.

Dès la libération de l’économie chinoise, le commerce explose. L’Amérique domine clairement tout au long des années 1980. Il y a le massacre de la place de Tiananmen en 1989, Bush ne veut pas rompre. Ce n'est qu'en 1992 que les réformes et l'ouverture sont relancées par Deng Xiaoping.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info