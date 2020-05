L'épave du célèbre USS Nevada localisée dans le pacifique

Crédit : OF OCEAN INFINITY/SEARCH, INC.

publié le 13/05/2020 à 21:59

L'épave de l'USS Nevada, célèbre navire de la flotte américaine, a été localisée dans les eaux de l'Océan Pacifique. L'annonce a été faite le lundi 11 mai via un communiqué des entreprises Search et Ocean Infinity, à qui l'on doit cette découverte.

L'USS Nevada est l'un des navires de guerre les plus célèbres puisque celui-ci est le seul cuirassé à survivre à l'attaque de Pearl Harbor en 1944, rappelle National Geographic. L'USS Nevada a également servi la flotte américaine lors du Débarquement de Normandie et des batailles d'Okinawa et d'Iwo Jima en 1945.



Qualifié d'insubmersible, aucun navire ennemi n'a réussi à couler le célèbre cuirassé. À la fin de la guerre, l'USS Nevada a été choisi pour subir le premier essai nucléaire sur l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. Il survivra à une détonation aérienne de 23 kilotonnes comme le souligne National Geographic, ainsi qu'à une deuxième détonation sous-marine.

Coulé lors d'exercices navals en 1948

C'est lors d'un exercice de tirs navals le 31 juillet 1948, que le navire a finalement coulé après quatre jours et demi d'efforts. Un explosif classé défense était d'abord venu exploser la coque de l'USS Nevada. Des obus lancés depuis des croiseurs et de bombes lancées par avion lors d'un exercice de plusieurs jours ont tenté de faire sombrer le navire. Ce sera finalement une torpille larguée par avion qui parviendra a plonger l'USS Nevada sous les eaux du Pacifique.

L'épave du navire de l'armée américaine se situe à 65 milles marins au sud-ouest de Pearl Harbor soit environ 120 kilomètres et repose à près de 4.700 mètres sous les eaux du Pacifique. Cette découverte a pu être possible notamment grâce à l'étude sous-marine de 258 kilomètres carrés de fond marin par le Pacific Constructor d'Ocean Infinity.

Si selon la thèse officielle, c'est une torpille qui aurait coulé le navire, les premières analyses effectuée sur l'épave ont révélé d'importants dégâts sur la coque. Cela lance l'hypothèse d'une possible deuxième torpille qui pourrait être à l'origine du naufrage.