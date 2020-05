publié le 30/04/2020 à 16:42

Le comité du Débarquement a annoncé ce jeudi l'annulation des cérémonies prévues pour commémorer le 76e anniversaire du Débarquement en Normandie. C'est la première fois depuis le 6 juin 1945, date du premier anniversaire du Débarquement allié que les cérémonies auront lieu à minima.

"Malheureusement, c'est obligé d'être raisonnable, et de suivre les directives gouvernementale, à savoir qu'il est impossible de réunir 400 ou 500 personnes aujourd'hui pour une cérémonie qui aura lieu le 6 juin", a déclaré Jean-Marc Lefranc président du comité du Débarquement. "On va faire la cérémonie mais avec un nombre de personne beaucoup plus réduit. Depuis 1945 ça a toujours été, mais les choses étant ainsi on n'a pas le choix", a t-il précisé.

Cela concerne des dizaines de cérémonies, sur toutes les plages, dans toutes les communes qui ont vécues le Débarquement. C'est le cas bien-sûr à Vierville-sur-Mer dans le secteur d'Omaha Beach, où devait se tenir la cérémonie officielle. "C'est toujours un moment fort pour les habitants de la commune, surtout qu'on a encore quelques personnes qui étaient là en juin 1944, mais je pense que tout le monde va fort bien comprendre", a déclaré Antoine de Bellaigue, le maire de la ville.

Selon nos informations, sur chacune de ces cérémonies, il ne devrait y avoir qu'un dépôt de gerbes en présence seulement de quelques officiels.