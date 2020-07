publié le 10/07/2020 à 13:17

L'ambassade de Chine alerte d'un nouveau danger potentiel. Selon eux, une "pneumonie inconnue" sévirait actuellement au Kazakhstan. Le virus n'est pour l'instant identifié et ne serait pas issu de la même souche que le coronavirus. Ce que démentent les autorités kazakhs.

Déconfiné depuis le 11 mai, le Kazakhstan a entamé un nouveau confinement pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui "ravage" le pays d'Asie centrale. Le ministère de la Santé du Kazakhstan a déclaré avoir enregistré plus de 32.000 cas de pneumonie entre le 29 juin et le 5 juillet, ainsi que 451 décès.



D'après le site internet de l'ambassade chinoise qui cite des reportages locaux, les provinces d’Atyrau et d’Aktobe, ainsi que la ville de Skymkent, ont vu des pics de cas de maladie depuis la mi-juin, relate le Daily Mail.

Une information contestée

Les autorités kazakhs démentent l'information d'une "pneumonie inconnue" tandis que l'ambassade de Chine déclare 1.772 décès par pneumonie au cours du premier semestre, dont 628 en juin, dont certains de nationalité chinoise.

L’ambassade chinoise a décrit la maladie comme une "pneumonie inconnue", malgré des la réponse de responsables kazakhs qui affirment qu’il ne s’agit que d’une épidémie de pneumonie.

Des recherches sur ce virus ont déjà commencé. Le taux de mortalité de cette pneumonie serait trois fois plus élevée que pour le SARS-CoV-2. Il y a eu 53.021 décès par coronavirus au Kazakhstan et 264 décès, selon le tableau de bord COVID-19 de l’Université Johns Hopkins.