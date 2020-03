Italie : quand l'eau du robinet se transforme en vin

publié le 06/03/2020 à 20:14

C'est une bien étrange surprise, qui n'a pourtant rien de biblique, à laquelle ont été confrontés les habitants de Settecani. Ce hameau situé dans le nord de l'Italie, entre Modène et Bologne, a en effet découvert un liquide rouge mousseux et pétillant sortir de ses robinets, qui n'était ni plus ni moins que du Lambrusco.

Les habitants n'ont pas manqué de poster de nombreuses photos sur les réseaux sociaux de ce "miracle". En réalité, il s'agit d'une erreur de manipulation d'une coopérative de vignerons qui, au lieu de diriger le précieux liquide dans les canalisations de mise en bouteille, l'a injecté dans celles d'eau potable de ce village italien qui compte 600 habitants.

L'erreur a été rapidement corrigée et la commune a assuré qu'il n'y avait aucun danger pour la santé et l'hygiène collective.

Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco: vino che sgorga dal rubinetto... i magici scorci di #castelvetro, non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ — Francesco Dondi (@FrancescoDondi) March 4, 2020