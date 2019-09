publié le 12/09/2019 à 05:08

Quel gout aura le vin dans 50 ans ? Avec le réchauffement du climat, si rien n'est fait, il sera très différent. Un Bordeaux ne sera par exemple plus un Bordeaux. Le goût du vin est déjà en train de changer, c'est pourquoi les vignerons s'adaptent. Et pour commencer, ils veulent changer de raisins.

Ils testent de nouveau cépages, qui résistent mieux à la chaleur. Dans un vin de Bordeaux, en plus du Merlot ou du Cabernet, les cépages classiques, vous allez bientôt trouver du Touriga, un raisin portugais qui a l'habitude du soleil. Ou du Castet, un cépage local qu'on avait un peu oublié.

Et si les vignerons sont prêts a déroger aux règles de leurs grands crus, c'est un peu une question de survie. Ils attendent dans les semaines qui viennent le feu vert de l'INAO, l'institut des appellations, pour pouvoir intégrer ces nouveaux raisins dans l'appellation "Bordeaux". Alors, pas plus de 5% pour l'instant.

Objectif : rectifier le goût du vin

Ils espèrent ainsi rectifier le goût du vin car aujourd'hui, les vendanges du Merlot, le principal cépage à Bordeaux, ont trois semaines d'avance. Elles ont lieu mi-septembre, alors qu'avant, c'était en octobre. Et il fait encore chaud, donc le raisin est trop sucré, trop alcoolisé et les arômes s'en ressentent.

Avec ces nouveaux cépages, qui mûrissent plus tard, la récolte pourra avoir lieu comme avant en octobre, quand il fait plus frais. Ce qui permettra de conserver la finesse des vins. Et c'est le président du comité des vins de Bordeaux lui-même qui le dit : il faut que les vignerons s'adaptent, et changent leur raisin. Sinon, dans 50 ans, pour faire du vin avec un goût de Bordeaux, il faudra aller à Lille.