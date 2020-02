publié le 16/02/2020 à 08:45

Quand les producteurs de vins s’allient à un avionneur pour faire front commun. Une rencontre historique était organisée au siège d’Airbus à Toulouse dans la matinée de ce samedi 15 février entre le constructeur aéronautique et des vignerons, deux victimes de la hausse des tarifs douaniers américains. Un rendez-vous qui avait pour objectif de s’unir afin de créer un fonds de compensation européen.

Avec 25% de taxes supplémentaires, les viticulteurs qui exportent aux États-Unis se considèrent comme des victimes collatérales de la guerre entre l'Europe et les États-Unis à propos des subventions, plus ou moins déguisées, à leurs avionneurs respectifs. Au lieu de demander des comptes à AIrbus, comme cela a pu être envisagé, ils se sont entendus avec lui pour s'allier et faire front commun.

Jean-Louis Chauzy, président du conseil économique et social d'Occitanie souligne l'importance de cette alliance: "Il est hors de question d'avoir un combat franco-français. Quand les Américains veulent détruire l'Europe, il faut agir et avancer ensemble. Puisqu'ensemble on est plus fort, faisons créer un fonds de compensation pour le préjudice subis". "On souhaite que ces tarifs disparaissent parce qu'ils sont mauvais pour le commerce et pour tout le monde" a de son côté réagis Guillaume Faury, le patron d'Airbus.

