Israël : à Ashkelon, les habitants vivent au rythme des roquettes tirées par le Hamas

À Ashkelon, ville située tout proche de la bande de Gaza, au sud d'Israël, il n’y a personne dans les rues. On entend les drones israéliens, les interceptions du système de défense antimissile Iron Dome. L’ambiance est pesante. Macha vient à notre rencontre, elle nous dit de ne pas rester dehors.



"Quand vous entendez l’alarme, c’est que la roquette va arriver ici, dans cette zone. Mais parfois la sirène ne marche pas, donc au moindre bruit suspect, on court et on se cache", raconte-t-elle. Justement, la sirène retentit, nous courons vers le bunker. "On court et on descend ici plusieurs fois par jour. Il ne faut surtout pas rester à l’extérieur, c’est très dangereux. Il y a quelques jours, la roquette est tombée à 10 mètres d’ici dans le jardin", poursuit Macha.

Oleg est aussi descendu avec nous. Il habite pas loin. Mais pas question pour l’instant pour lui de quitter Ashkelon : "Bien sûr on a peur. On n’est pas fou, on sait que c’est dangereux ici. Mais malheureusement, on est habitué". Il ne veut pas s’étendre sur la question. Il passe sa journée sur le téléphone à l’affût de la moindre nouvelle. Mercredi 11 octobre au soir, des rumeurs couraient sur des affrontements entre l’armée et le Hamas à quelques rues de là.

Oleg et Macha ont passé leur 5e nuit dans cet abri. Macha n’a pas le choix : sa maison, située à quelques kilomètres d’ici, a été détruite par une roquette tirée depuis Gaza.

