Israël : Shani Louk, une ressortissante allemande annoncée morte, serait en réalité toujours en vie

Alors que le bilan des victimes en Israël et à Gaza s'allonge de jour en jour, en Israël comme à l'étranger des familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches et cherchent à savoir s'ils font partie des otages du Hamas. En Allemagne, la mère d'une germano-israélienne, disparue en Israël prénommée Shani et dans un premier temps déclaré morte, a indiqué avoir reçu des nouvelles selon lesquelles la jeune femme de 22 ans serait en vie, dans la bande de Gaza. Shani Louk participait à la fête techno, dans le sud d'Israël, près de la frontière avec Gaza, où des commandos du Hamas ont tué environ 250 personnes.

Durant le week-end, sa mère, d'origine allemande, avait dit avoir identifié sa fille dans une vidéo brutale circulant sur les réseaux sociaux. Les images montrent une jeune femme à moitié dénudée, allongée visage contre terre à l'arrière d'un pick-up, brutalisée par des hommes armés. "Je vous demande de nous aider si vous avez des informations", implore la mère de la fille de 22 ans. Selon le magazine allemand Spiegel, les parents de Shani Louk ont également été informés par la banque de leur fille, domiciliée à Tel-Aviv, que sa carte de crédit avait été utilisée à Gaza.



Vivante mais "dans une situation critique"

Mardi 10 octobre, sa mère a déclaré avoir reçu des nouvelles selon lesquelles la jeune femme de 22 ans serait en vie, dans la bande de Gaza. Elle souffrirait "d'une grave blessure à la tête" et se trouve "dans une situation critique", a dit Ricarda Louk dans une vidéo diffusée sur le site d'information "Tagesschau" de la télévision publique allemande. Mme Louk a réitéré son appel aux autorités allemandes pour qu'elles viennent en aide rapidement sa fille. "Chaque minute compte", a-t-elle dit mardi.

La justice allemande a ouvert une enquête après les attaques du Hamas en Israël pour suspicion de meurtre et enlèvement de citoyens allemands, a annoncé mardi le parquet fédéral. Plusieurs ressortissants allemands, ayant également la nationalité israélienne, se trouvent parmi les personnes enlevées par le Hamas lors de son offensive militaire contre Israël samedi, avait indiqué ce week-end le ministère allemand des Affaires étrangères, sans en préciser le nombre. Les autorités allemandes, qui ne s'expriment jamais sur le cas de particuliers, n'ont par ailleurs pas communiqué à ce stade sur le cas de citoyens allemands tués.