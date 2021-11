Iran : comment l’ayatollah Khomeini a proclamé la République islamique d'Iran

Nous sommes le 1er février 1979. Après avoir survolé le ciel de Téhéran pendant un quart d’heure, le Boeing 747 d’Air France se pose sur le tarmac de l’aéroport de Téhéran. À son bord, l’ayatollah Khomeiny, 78 ans, de retour en Iran après 14 ans d’exil en Irak, en Turquie puis en France. Pour des raisons de sécurité, il a laissé sa femme et ses petits-enfants à Paris.

Hier encore, il présidait une prière publique dans un village des Yvelines, près de Neauphle-le-Château où il a vécu pendant 4 mois. Il y louait une maison et avait installé une tente de prière sous un pommier, dans un jardin en friche. C’est de là-bas que le leader religieux, guide suprême de la Révolution Islamique, a préparé son retour et continué sa lutte contre celui qui régnait encore il y a peu sur le pays, Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d’Iran. Lâché par ses soutiens occidentaux, le monarque, contraint à l'exil vient de quitter son pays après 38 ans de règne. Il ne reviendra jamais.

La voie est donc libre pour l’ayatollah Khomeiny, accueilli par une population en liesse. L’hystérie s’empare de la foule quand l’imam sort de l’avion. Affaibli par le poids des années, l’homme n’a rien perdu de son charisme avec sa longue barbe blanche de patriarche et son regard ténébreux sous son turban noir.

Le retour de la chasse au "Grand Satan"

Dès son arrivée, l’ayatollah Khomeini ira se recueillir sur les tombes des martyrs de la révolution, tombés sous les fusillades de la répression pendant les manifestations qui grondent dans le pays depuis plus d’un an. Le peuple y croit, ses discours s’adressent auxplus déshérités.



Khomeini, c’est le retour de l’islamisation, du tchador pour les femmes, et la chasse au "Grand Satan", l’ennemi américain avec lequel les relations vont s’envenimer à la vitesse de l’éclair. En novembre 1979, 52 diplomates américains seront pris en otage dans leur ambassade pendant 444 jours déclenchant l’une des crises les plus graves et les plus longues de l’histoire contemporaine.

L'empire d'Iran disparaît, Khomeini proclame la République islamique d’Iran et met fin à 2.500 ans de monarchie.

Ce soir dans Jour J de 20h à 21h sur RTL, retour sur la montée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini et la proclamation de la République Islamique d'Iran. Notre invité sera Vincent Hugeux, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, journaliste et auteur de "Iran, l'état d'alerte".