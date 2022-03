Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Bruxelles a annoncé vouloir bannir les médias financés par la Russie à savoir RT et Sputnik. Pour Thierry Breton, il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais de propagande pure.

Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur explique sur RTL ce matin qu'il est "en mesure de vous donner exactement le contexte dans lequel nous allons mettre cette décision dès aujourd'hui".

"Il s'agit d'interdire dans toute l'Union Européenne, la machine médiatique du Kremlin. Il s'agit en fait et je vais être très précis pour les auditeurs (...) il s'agit d'une mesure de sanctions et comme pour toutes les autres mesures de sanctions, elle est fondée sur un règlement du Conseil qui avait été adopté en 2014 par les États membres concernant les mesures restrictives concernant la Russie déstabilisant l'Ukraine", ajoute Thierry Breton.

"L'objectif de ces mesures, est de restreindre évidemment l'accès des deux grands organes de propagande russe que sont Russia Today et Sputnik, à l'intégralité du marché européen des médias et j'insiste Alba Ventura, quel que soit leur canal de distribution (...) ça inclut la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les plates-formes de partages (...) et ces mesures s'appliqueront aussi aux licences, autorisations et accords de distributions qui seront suspendus",