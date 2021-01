publié le 19/01/2021 à 07:15

Une cérémonie d'investiture sous haute tension. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis, le mercredi 20 janvier, à Washington, aux côtés de Kamala Harris, vice-président.

La cérémonie se déroulera au Capitole, là-même où les assaillants pro-Trump ont mené leur assaut le 6 janvier dernier. L'investiture de Joe Biden sera essentiellement suivie à la télévision et à la radio à cause de l’épidémie de coronavirus et du contexte sécuritaire.



Les autorités ont expressément demandé aux Américains de rester chez eux. La sécurité a été renforcée : le Pentagone a autorisé le déploiement de jusqu'à 15.000 soldats dans la capitale américaine pour cette cérémonie de prestation de serment. D'habitude, il y a des centaines de milliers de personnes sur le "National Mall", voire plus d'un million, comme le 20 janvier 2009, pour Barack Obama.

À 12h01, ce mercredi 20 janvier, c'est son son ancien vice-président qui deviendra le nouveau président des États-Unis. Au préalable, il aura prêté serment : 35 mots immuables qui appartiennent à l'Histoire : "Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis, et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide".

