États-Unis : pourquoi les élections sénatoriales sont-elles cruciales ?

publié le 13/10/2020 à 07:15

Sur la colline du Capitole, à Washington, se trouve le Congrès. Cette institution héberge la Chambre des représentants et le Sénat, surnommé par les Américains "le plus grand organe délibératif du monde". Le 3 novembre prochain, celui-ci va se renouveler d'un tiers de ses membres.

Beaucoup de sénateurs ont plus de poids politique que des ministres. Pourquoi sont-ils si puissants ? Parce que la Constitution américaine accorde plus de pouvoir au Congrès qu'à la présidence. Et des deux chambres du Congrès, c'est le Sénat la plus puissante.

Quand vous êtes sénatrice de Californie, comme Kamala Harris, colistière de Joe Biden, et bien vous êtes élue sur votre nom dans un État de 40 millions d’habitants. C’est presque comme une mini présidentielle.

L'immigration, les armes, l'assurance santé, sont autant de sujets qui divisent l'Amérique et qui ne sauraient être réglés sans les compromis entre sénateurs des deux bords. Ainsi, peu de grandes réformes aboutissent sans l'accord des sénateurs.

Si Donald Trump est réélu sans majorité au Sénat, chaque vote, chaque budget, chaque nomination sera une lutte entre lui et les sénateurs. Ce sont eux aussi qui donnent l'accord final du choix des ministres.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.