publié le 20/11/2020 à 07:15

Kamala Harris est entrée dans l'Histoire le 7 novembre 2020. À 56 ans, elle est devenue la première femme élue vice-présidente des États-Unis. L'ancienne sénatrice de Californie rejoint la liste des femmes à des postes de pouvoir. Mais aujourd'hui seuls 12% des pays sont dirigés par des femmes. Le chemin avant d'atteindre l'égalité femmes-hommes semble encore loin.

Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), rappelle que bien qu'elle ne soit "que" vice-présidente, sa fonction - au vu de l'âge de Joe Biden - pourrait s'avérer encore plus importante.

Symboliquement, l'élection de Kamala Harris envoie un message très positif. Et ce, d'autant plus après l'ère Trump, "déplorable pour les droits et l'image de la femme. C'est une forme de baume pour toutes ces femmes humiliées", affirme Brigitte Grésy.

Les femmes sont-elles de meilleures dirigeantes ?

Une autre femme devenue un symbole pour l'avancée des droits des femmes dans le monde, c'est Angela Merkel, chancelière allemande depuis 15 ans. Y a-t-il un leadership féminin qui expliquerait son succès ?

Née dans l'Allemagne communiste, où les femmes travaillaient autant que les hommes, Brigitte Grésy rappelle aussi son excellence et celle de toutes les femmes dirigeantes. La "difficulté de leur histoire", selon la présidente du HCE, l'explique en partie : "Ce sont les championnes des sauts d'obstacles et de la négociation parce que leurs vies sont entravées avant de pouvoir atteindre leur but".

Brigitte Grésy met tout de même le holà car avoir des femmes au pouvoir ne signifie pas nécessairement que leur pays est structurellement égalitaire. C'est le cas de la France, dont le gouvernement actuel est paritaire, qui est un des pays "qui a le plus de lois en avance sur la question de l'accès des femmes aux postes de responsabilité" mais qui, paradoxalement, est "extrêmement sexiste". Seule la contrainte, par les quotas notamment, permet d'atteindre l'égalité, selon Brigitte Grésy.

Dans ce dixième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, se penchent sur le plafond de verre auquel se heurtent de nombreuses femmes. Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, est leur invitée.

