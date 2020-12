Affaire Ahmaud Arbery : le meurtre d'un joggeur noir qui a glacé les États-Unis

publié le 01/12/2020 à 07:15

Le 23 février 2020, un jeune homme de 25 ans, qui faisait son jogging dans un quartier résidentiel de Brunswick, dans l'État de Géorgie, était abattu en plein jour par deux hommes blancs. Un père et un fils, armés, l'avaient pris en chasse affirmant penser que Ahmaud Arbery était un cambrioleur.

Depuis Brunswick, Lionel Gendron revient sur cette affaire, qui quelques mois avant la mort de George Floyd, avait provoqué l'indignation aux États-Unis. Les deux hommes n'avaient été poursuivis par les autorités que deux mois plus tard, quand une vidéo tournée par un troisième homme avait été diffusée sur les réseaux sociaux.

Plus de 10 mois après les faits, on ignore toujours pourquoi personne n'a été arrêté durant 74 jours, alors que les conditions de la mort d'Ahmaud Arbery étaient bien établies. La famille du jeune Afro-américain affirme depuis son décès qu’il a été victime d’un crime raciste dissimulé ensuite par un système policier et judiciaire complaisant.

> New video released in the Ahmaud Arbery murder case

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.