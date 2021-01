Congrès américain envahi par des pro-Trump : le récit d'une journée historique

publié le 07/01/2021 à 06:46

Des partisans de Donald Trump forcent l'entrée du Congrès des États-Unis à Washington, en pleine séance de validation de l'élection présidentielle. Ces images ahurissantes se sont produites hier après-midi (heure locale). Les parlementaires ont été évacués, des manifestants se sont installés dans des endroits symboliques, et une femme a été tuée dans les violences.

Quelques minutes plus tôt, dans un meeting à la Maison Blanche devant des milliers de supporters, Donald Trump avait appelé ses partisans à marcher vers le Capitole, où se trouve le Congrès, répétant que l'élection avait été volée et déversant une véritable haine à l'encontre de ses opposants et des médias.

Les Trumpistes n'ont pas eu beaucoup de mal à escalader avant de massivement réussir à pénétrer dans le Capitole. Les policiers semblaient alors débordés. Ils pensaient pourtant pouvoir gérer la situation, sachant que les antifas, groupes d'extrême-gauche, ne viendraient finalement pas en découdre avec les partisans du président en exercice.

Mais ils n'avaient pas anticipé que les plus agressifs d'entre eux n'auraient pas besoin d'adversaires pour être violents. Une femme a perdu la vie, une enquête a été demandée.

Pour la société américaine, le symbole est terrible, cette journée va laisser des traces. Il est trop tôt pour déterminer lesquelles. Tout dépend de Donald Trump : calmera-t-il le jeu ou incitera-t-il une nouvelle fois à la division ?